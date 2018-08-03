Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat Programını açıklıyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

''TBMM’nin ve siyaset kurumunun iradesiyle hayata geçen yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle bize bu toprakları ebedi vatan olarak bırakan Sultan Alpaslan’dan başlayarak, Anadolu Selçuklu devletini kuran Süleyman Şahı, Osmangazi’yi, Avrupa’nın kapılarını Osmanlı’ya açan Sultan birinci Muradı, İstanbul’u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmed Hanı, Yavuz Sultan Selim Hanı, Osmanlı’nın son döneminde izlediği usta siyasetle devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdülhamid’i, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü demokrasiye geçişimizin bedelini canıyla ödeyen Adnan Menderes’i dünyanın yeniden yapılandığı kritik bir dönemde Türkiye’nin bu değişimin gerisinde kalmamasını sağlayan Turgut Özal’ı, istiklalimiz için emeği geçen ecdadımızın her birini hayırla yad ediyorum.

Amacımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı işte bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak görüyorum. Meclis’te ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz gününden bu yana gerek şahsım, gerek bakanlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan yeni yönetim sisteminin o mimarisini oluşturuyor, diğer yandan projeleri programları hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde millete sunulan hizmetlerde en küçük aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz.

Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilga edilmesi gereken kanunları kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de yayımlamaya başladık. İlk iş olarak cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk, bakanlarımızın atamalarını da yaptık.''

BU 400 PROJE YENİ DÖNEMİN ATEŞLEYİCİSİ OLACAK



Bugün ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarına başladık. Kasıma ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. Bakanlarımızın her biri kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler halinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında tamamlanacak proje sayısı 1000’in üzerindedir. Biz bunlardan 400’üne yer verdik. Sizlere dağıtılan kitapçıkta tamamı yer alan bu 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için burada bazı başlıkları görsel malzemeler eşliğinde ifade etmekle yetineceğiz. Bu 400 proje yeni dönemin ateşleyicisi olacaktır.

‘TÜM KURUMLAR, İLGİLİ BAKANLIKLAR BÜNYESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK’



Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlarından birisi de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Yeni yönetim mimarimizi oluştururken tüm kurumları ilgili bakanlıklarda toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, MGK, Savunma Sanayii gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar, ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir.



‘400 PROJENİN 48’İ SAVUNMA SANAYİİMİZE AİT’

Bu projelerden biri, vatandaşlarımızın kamu işlerini kolaylaştıran hızlandıran e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçekte, takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları sistemle takip etme imkanına kavuşacağımıza inanıyorum. Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir.

Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

‘BU PROJELERDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ’



Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

‘BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLEDİK AMA BİTMEDİ’

Adalet Bakanlığımız gelişmiş elektronik yargı ağı, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ’nün yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor.

YARGIDA ENTEGRE DÖNEMİ…

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz, savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

CİNSEL İSTİSMAR KARŞISINDA CEZAİ DÜZENLEMELER…

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.

‘DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR ÜLKESİNDE YOKTUR’



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız… Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımını biz iade ettik. Şu rakamları özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık.