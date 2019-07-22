Başkan Er’den ‘Doğu Akdeniz’ açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Emrullah Kaya’nın da hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Başkan Abdurrahman Er, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını ‘yasa dışı’ olarak görüp ve çalışmaların durdurulmamasını, aksi halde ‘yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğimize dair tehditler savurmaktadırlar.’ Kimsiniz siz ya, Kurtuluş Savaşı’nda da gördük sizleri. Bu ülkenin her karış toprağında atalarımızın dökülen kanlarının hatırası vardır. Dilediğimiz yerde ulusal çıkarlarımız neyse. her ülke gibi adımımızı atar ve gereğini yaparız. Karasularımızda istediğimizi yapma hakkına sahibiz. Bunu engelleyemezsiniz. Hakkınız da yok. Siz aslında barışı ve uzlaşmayı değil, bölgeye nifak sokmaya çalışmaktasınız. Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğalgaz çalışmaları yapma isteği; Avrupa ve Amerika’yı neden endişelendiriyor, anlamış değiliz. Güney Kıbrıs ve Yunanistan, ‘Türkiye’nin uluslararası hukuku tanıması ve Avrupa Birliği sözleşmelerine uyması için baskı artırılmalı ve önlem alınmalıdır’ diyerek AB ülkelerinin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını başlatmalarını talep etmiştir. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var, bunu yedirtmemeliyiz” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin Doğu Akdeniz’de söz hakları olmadığını dile getiren Er, “Konuşacaklarsa da her iki tarafa adil davranacak konuşmaları yapmaları gerekiyor, ancak haktan ve hukuktan uzak Rum yanlısı tutum sergiliyorlar. Bunu kabul etmemizi beklemesinler. Gerginlikleri tırmandırmak yerine eşit ve adil bir şekilde her iki ulusun haklarının çözüme kavuşturulduğu bir yol izlenmelidir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen adımlar atıp sinir uçlarımızla oynamaktadırlar. Avrupa Birliği’nin ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamalarını nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs’ta sadece Rum kesimi yaşamamaktadır. Kıbrıs iki ulusluk bir devlettir. Rum kesimin ne hakkı varsa Türk kesiminin de o kadar hakkı vardır. Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin talihsiz açıklamaları ve yaptırıma yönelik tehditleri Ada’da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici ve kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

“ABD ve Avrupa Birliği bir yandan ekonomimize saldırıyorlar, yetmiyor terör örgütlerinin ülkemize saldırmaları yönünde her türlü desteği sağlıyorlar” diyen Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin her attığı adıma ABD ve AB ülkelerinden her zaman sinsi bir şekilde karşı bir hamle oluşmaya çalışılan bir yol izlendiğini görmekteyiz. Türk milleti şunu çok iyi anladı ki yıllardır müttefikimiz olarak gördüğümüz tüm ülkelerin aslında müttefik olmadıkları, tamamının potansiyel düşman olduklarını hep beraber idrak ediyoruz. Önümüze bakacağız ve çıkarlarımız doğrultusunda geri adım atmadan birlik ve beraberlik içerisinde kimseye baş eğmeden ülkemizin geleceği için hareket etmek zorundayız. Rum kesimini destekleyen açıklamalarla bölgede tansiyonu artırmakta özel gayret gösteren AB ve ABD’nin tutumu yanlıştır ve taraflıdır. Adanın doğalgaz ve petrol kaynaklarının kapsamlı bir uzlaşma halinde, diğer tüm kaynaklarda olduğu gibi iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyor ve bu yolda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Güvenlik Korucuları Derneği olarak hükümetimize sonuna kadar destek verdiğimizi beyan ediyoruz.”