Başkan Er’den Anayasa Mahkemesinin kararına tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 9 akademisyenin yaptığı başvuru üzerine verdiği ‘hak ihlali’ kararının şehit ve gazi ailelerini derinden üzdüğünü söyledi.

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er, yıllardır terörü meşrulaştırmak için sürekli bildiri yayınlayan akademisyenlerin gerçek amacının ülkenin huzur ve barışını baltalamak olduğunu öne sürdü. Son üç yıldır bölgede terör örgütlerine katılımın sıfıra düştüğünü ifade eden Başkan Er, yıllar önce akademisyenlerin terörü seven beyanatlarının bölgede terörü destekleyenlere cesaret ve zırh kuşandırdığını, binlerce gencin ise örgüte katılmasına ön ayak olduğunu iddia etti.

Başkan Er, “Anayasa Mahkemesi üyeleri, Türkiye’de yaşamıyorlar mı? Son üç yıldır terörle etkin mücadele sonucu özellikle bölgemizin huzura hızla kavuştuğunu görmüyorlar mı? Anayasa Mahkemesinin bu talihsiz kararı bölgede terör örgütünü destekleyenlere güç ve cesaret vermiştir. Anayasa Mahkemesi üyelerine buradan sesleniyorum. Sizler Türk milleti adına almış olduğunuz bu kararla, özellikle bölgemizi yakıp yıkan teröristleri açık açık desteklediniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin askerine, polisine, siviline ve özellikle 11 aylık Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristleri desteklediniz. Kazılan hendekler ve kurulan barikatlarla yüzlerce askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın şehit edilmesini meşrulaştırdınız. PKK’nın Cizre’de 699 barikat, 252 hendek ve bin 419 EYP döşemesini desteklemenin suç olmadığını ilan ettiniz. PKK’nın çukur eylemlerinde 793 güvenlik görevlisi şehit edildi. 314 sivil hayatını kaybetti. 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Binlerce insanımız yerlerinden yurtlarından edildi. Almış olduğunuz kararla bunların tamamı meşru sayıldı. Ve kısacası siviller hayatını kaybetti. Çocuklar katledildi. Askerimiz ve polisimiz şehit düştü. Camiler yakıldı. Şehirler yıkıldı. Bunları hiç mi görmediniz, hiç mi duymadınız? Devletimizin terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı operasyonlara, akademisyenlerin bildirisi için almış olduğunuz o skandal ve kabul edilemez kararla katliam ve kıyım demek artık suç olamayacağını belirterek, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize ihanet ettiniz. Anayasa Mahkemesi üyelerine tekrar sesleniyoruz. Terör asla övülemez, Türkiye’yi kendi halkına karşı katliam uygulayan bir devlet olarak asla gösteremezsiniz. Terörle Mücadele Kanunu’nda suç sayılan eylemleri işleyenlerin ceza almasına Anayasa Mahkemesinin ‘hak ihlali’ vardır demesi asla doğru ve yerinde bir yaklaşım değildir. Buna hakkınızda yok. 1071 akademisyenin Anayasa Mahkemesinin almış olduğu karara karşı yapmış oldukları ortak bildirileri en azından başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere kamu vicdanını bir nebze de olsa rahatlatmışlardır. Bu karara karşı sessiz kalmadıkları ve demokratik tepkileri gösterdikleri için 1071 akademisyene yürekten teşekkür ediyor ve diyoruz ki tarih sizin gibi yürekli ve mert insanları asla unutmayacaktır” dedi.