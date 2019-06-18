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Başkan Ercengiz: "Yurttaşımızın taleplerinin arttığı bir dönemdeyiz"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "35 mahallemizde, yurttaşımızın taleplerinin de arttığı bir dönemdeyiz.

18 Haziran 2019 Salı 16:59
Başkan Ercengiz: "Yurttaşımızın taleplerinin arttığı bir dönemdeyiz"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "35 mahallemizde, yurttaşımızın taleplerinin de arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle park, bahçe, ot temizliği, kaldırım çalışmaları ve bu süreç içerisinde yeni açılan yolların asfaltlanması, yeni park talepleri, yeni alanların yaratılması konusunda talepler devam edecek" dedi.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Burdur Belediyesi Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Say, Hasan Duygulu ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi.Vatandaşların mahalle muhtarlarından talep ettikleri çalışmaların değerlendirilmesinin yanı sıra, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında da görüşmeler yapıldı. Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Başkan Ercengiz, icra faaliyetlerinin yoğun olduğu bir dönemde olduklarına dikkat çekerek, "35 mahallemizde, yurttaşımızın taleplerinin de arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle park, bahçe, ot temizliği, kaldırım çalışmaları ve bu süreç içerisinde yeni açılan yolların asfaltlanması, yeni park talepleri, yeni alanların yaratılması konusunda talepler devam edecek. Burada tecrübeli muhtarlarımız var, onlar da yakinen takip ediyor. Özellikle Bozkurt Mahallemizde TOKİ ile başlattığımız çalışmada, yıkım çalışmaları hızla ilerliyor ve önümüzdeki günlerde inşallah orada temel atmayla birlikte Burdur’da toplu konut alanında ikinci büyük hamlenin yapılacak olduğunu ve devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. İnşallah bir aksama olmadan, vatandaşa verilen söz tutularak, hem vatandaşın haklarının korunması, hem de orada kentsel dönüşümün şehrimizde yaratacağı olumlu katkıları takip edip paylaşacağız. Biz planladığımız şekilde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama mağduriyetin söz konusu olduğu yerlerde de, bu mağduriyeti giderebilmek için ekstra çalışıp, bunları gidermeye çalışacağız demiştik. Çok şükür o günden bu güne de, verdiğimiz sözleri bu anlamda sizleri mahcup etmeyecek şekilde tuttuğumuza inanıyorumifadelerinde bulundu.



“İŞ-KUR’dan hiç personel alamadık"


İŞ- KUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında personel temin etmemesi sonucu yapılan yatırımlarda yaşanan gecikmelere dikkat çeken Ercengiz, "35 Mahalle muhtarımızdan gelen talepleri değerlendirirken, İŞ-KUR üzerinden personel eksiğimizi tamamlayabiliyorduk. Toplum Yararına Çalışma Programı’ndan,kurumumuzun ihtiyacı olan uygun rakamda işçiyiİŞ-KUR üzerinden bünyemize alıp, müdürlüklerimizde uygun olan alanlara istihdam ederek çalıştırıyorduk. Maalesef bu yıl Burdur Belediyesi olarak Yararına Çalışma Programı’ndan hiç personel alamadık. Gelmedi, gönderilmedi.Bunun nedenlerini oturup burada konuşacak değiliz, konuşmaya da gerek yok. Mahalle muhtarlarımızın da bu konuda hem bilgisi, hem öngörüsü mevcut.Derdimiz siyaset yapmak değil, hizmet üretmek. Ama hizmet üretirken de, biz 35 mahallemizde hakkaniyetli davranmaya, elimizden gelen gayreti gösterirken de bu kentte yaşayan 90 bin insanın da bir takım şeylere gayri siyasi hakları olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımızı yaparken vevatandaşımıza hizmet üretirken, Toplum Yararına Çalışma Programı’ndan gelecek olan personelebizim de hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yurttaşım adına ve Burdur Halkı adına konuşuyorum, Toplum Yararına Çalışma Programıyla temin edilecek personelin de bize verilmesini beklerdik açıkçası. Bunu da hizmet alanında muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda ve dolayısıylavatandaşımızın taleplerine cevap verebilmek adına daha uygun olacağını düşünüyorduk.Bu konudaki sitemimizi de basın aracılığı ile duyurduk. Bir takım karşılıklar geldi, ama ben belediye başkanı olarak tatmin olmadım. Çünkü okulların açık olmadığı bir dönemde Milli Eğitim’e tahsis edilen ve Toplum Yararına Çalışma Programı adıaltında gönderilen İŞ -KUR Personelinin hangi alanda çalıştırılacağını ben merak ediyorum açıkcası" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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