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Başkan Erbaş; Diyanet TV olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz

Diyanet Tv’yi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırmada Diyanet Tv ve Diyanet Radyolarının önemli katkıları olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:44
Başkan Erbaş; Diyanet TV olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV’yi ziyaret etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek “Hep beraber büyük bir enerjiyle çalışmalara devam edeceğiz inşallah” dedi.

2012 yılından günümüze kadar TRT ile yapılan işbirliği ile TRT Diyanet adı altında faaliyet yürüttüklerini ifade eden Başkan Erbaş,  “Faaliyetlerimize Diyanet TV olarak inşallah devam edeceğiz. 2012’den bu güne kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun çok büyük desteğinin gördük. Bundan sonra da inşallah her zaman desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının çeşitli birimleriyle milletimize hizmet ettiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Kuran ve sünnet çizgisinde milletimizi dini konularda bilgilendirme işini kanunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli birimleriyle bu işi yürütmektedir. İnşallah bütün arkadaşlarımız, bu televizyonda çalışan kardeşlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Erbaş, sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırmada Diyanet İşleri Başkanlığının bütün birimleriyle gayret ettiğini dile getirerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı televizyon ve radyolarıyla da buna büyük katkı sağlamaktadır. İnşallah bu katkıyı bugünden itibaren Diyanet Tv amblemi (adı )ile devam ettirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarete Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt da katıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:44
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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