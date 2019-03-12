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Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki Müslümanlar, yüreğimizin bir parçası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

12 Mart 2019 Salı 14:53
Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki Müslümanlar, yüreğimizin bir parçası

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif’e, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Batı Trakya’daki Müslümanların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Batı Trakya’da Müslümanlar deyince yüreğimiz başka atıyor. Oradaki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası” dedi.

Kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Başkan Erbaş’a bölgelerindeki dini hayat ve din hizmeti ile ilgili bilgi verdi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:53
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu

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