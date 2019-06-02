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Başkan Er, yaralı askerleri ziyaret etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

02 Haziran 2019 Pazar 11:03
Başkan Er, yaralı askerleri ziyaret etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.


Başkan Er ve beraberindeki dernek üyeleri, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi göre askerleri ziyaret etti. Yaralı askerlere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Er, sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:03
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