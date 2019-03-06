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Başkan Er: “Hakkarili 603 şehit ve 774 gazimiz var”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari olarak artık terörle anılmak istemediklerini belirterek, “Öz Hakkarili 603 şehidimiz ve 774 gazimiz, devletimizin resmi kayıtlarında mevcuttur” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:39
Başkan Er: “Hakkarili 603 şehit ve 774 gazimiz var”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari olarak artık terörle anılmak istemediklerini belirterek, “Öz Hakkarili 603 şehidimiz ve 774 gazimiz, devletimizin resmi kayıtlarında mevcuttur” dedi.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanlığı tarafından, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı olan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim’e üstün gayret ve özverilerinden dolayı plaket takdim edildi. Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan plaket takdim törenine Cüneyt Epcim, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, AK Parti İl Başkan Vekili Necmettin Yakar, kanaat önderi Timur Yoldaş ile çok sayıda dernek üyesi katıldı. Burada konuşan Başkan Abdurrahman Er, Hakkarili 603 şehit ve 774 gazi olduğunu belirterek, “Hakkari olarak artık terörle anılmasını istemiyoruz. Terörün en fazla zarar verdiği ve tahrip ettiği il Hakkari’dir. Kimimizi köyümüzden, meramızdan, yaylalarımızdan kopardı, kimimiz teröre karşı mücadele verdiği için ölümle tehdit edildi, kimisi de bu uğurda şehit ve gazi unvanı aldı. Bugüne kadar içinde asker, güvenlik korucusu, polis ve sivil olmak üzere Hakkari genelinde değişken olmak üzere öz Hakkarili 603 şehidimiz ve 774 gazimiz, devletimizin resmi kayıtlarında mevcuttur” dedi.


“Gözyaşının akıtılmadığı, terörün tahrip etmediği yerleşim yeri var mıdır” diye soran Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Şükürler olsun ki ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve hükümetimizin kararlı duruşu ile güvenlik güçlerimiz tarafından Hakkari ilimizde terör örgütü tamamıyla bölgeden koparılmış, yaşam alanları yok edilmiştir. Şu an itibarıyla Türkiye’nin en güvenilir kenti olmuştur. Yıllarca yerel belediyecilikte tahribat yaşayan halkın parasının dağa gönderildiği, halkın hizmetine verilmediği dönemleri artık yaşamak istemiyoruz. Artık ilimizde huzur ve yatırımların aksatılmadan halkımızın hizmetine verildiği dönemleri yaşamak bizim de hakkımız.”


Hakkari Belediyesine kayyum olarak Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim’in görevlendirildiğini de hatırlatan Başkan Er, “Hükümetimizin büyük bir desteği ile yaklaşık iki yıldır Hakkari ilimize kayyum belediye başkanı olarak görevlendirilen ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı olan Cüneyt Epçim, atandığı günden beri Hakkari ilimizde üstün gayret ve hizmetleri ile ilimize çağ atlatmışlardır. Halkın parasını halka hizmet yolunda sarf etmiştir. Kendilerine minnettarız. Dokunmadığı, hizmet götürmediği mahalle veya hane kalmamıştır. Yüce Rabbim nasip eder, belediye başkanı olarak seçilmesi halinde halkımızın hayal bile edemeyeceği devasal projeleri ilimizde hayata geçireceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamda Hakkari halkımızın gönlünde taht kuran Cüneyt Epcim’e şehit ve gazi aileleri olarak yürekten sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hakkari şehitler yatağı ve tepesidir”


AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim ise Hakkari’nin şehitler yatağı ve tepesi olduğunu belirterek, “Hakkari’de bu vakfın faaliyetleri çok önemli ve çok değerli. Çünkü Hakkari, cumhuriyet döneminde en fazla şehidin verildiği toprak parçasıdır. Bizim Hakkari, Çukurca ve Şemdinli ilçeleri, şehitler yatağı ve şehitler tepesidir. Özelikle bölücü terör örgütünün 70’li yılların sonlarında ve 84’lü yıllardan itibaren Hakkari’de yaptığı haince saldırılar neticesinde birçok askerimiz şehit olmuştur. Canlarını seve seve veren şehit ve gazilerimiz var. Bu nedenden dolayı Hakkari şehitler yatağıdır. Şehitler tepesinde dalgalanan bayrağı, ölünceye kadar dalgalanacağının sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.


Hakkari’nin artık terörle değil, hizmetle anılmasını istediklerini söyleyen Epcim, ilde yapacakları hizmetler hakkında da detaylı bilgiler verdi.


Yapılan konuşmaların ardından Abdurrahman Er tarafından Epcim’e üstün gayret ve özverilerinden dolayı plaket takdim edildi. Plaket töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:39
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