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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Ensari’ye hayırlı olsun ziyaretleri

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari göreve başlamasının ardından tebrikleri kabul etmeye başladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
Başkan Ensari’ye hayırlı olsun ziyaretleri

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari göreve başlamasının ardından tebrikleri kabul etmeye başladı.


Geçen hafta Cuma günü öğleden sonra mazbatasının alan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, düzenlenen törenle görevi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’dan devraldı. Haftanın ilk gününde makamında tebrikleri almaya başlayan çiçeği burnunda Başkan Ensari, “Göreve daha yeni başladık. İlçemizde yaşayan kardeşlerimiz bizleri tebrik etmek adına makamımıza kadar teşrif ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben ilçemiz de yaşayan 63 bin 13 kişinin belediye başkanıyım. Burada yaşayan her birey bizler için denk ve eşittir. Tebriklerin ardından inşallah ilçemizde hizmetlerin yapılması için aplikasyon çalışmalarımız başlayacaktır. Vatandaşlarımızla istişareler yaparak nerde hangi mahallemizin ne tür ihtiyaçları vardır bunları tespit ettikten sonra burada ikamet eden kardeşlerimize eşit şekilde hizmet götürmeye başlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden öncekiler kendilerince bir takım hizmetler yaparak ilçemizin güzelleşmesine katkıları olmuştur. Bundan sonraki hizmetler de bizlere nasip olmuştur. İlçemizde yaşayan tüm kardeşlerimizle birlikte el ele vererek hep birlikte ilçemizin örnek,modern,model ve yaşanabilir tarihine uygun güzel bir şehir yapma gayreti içerisin de olacağız. Belediye, ilçemizde yaşayan 63 bin 13 her bireyindir. Kapımız tüm kardeşlerimize açıktır. Halka hizmeti hakka hizmet olarak bilip Çaldıran’da harcanmak üzere gelecek olan her kuruşu zayi etmeden Çaldıran’ımızın güzelleşmesine harcayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
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