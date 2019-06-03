0553 313 94 23

Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Ensari; “Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu güzel günde; kırgınlıkların, dargınlıkların, zihnimizden ve davranışlarımızdan sökülüp atılmasını diliyorum. Ramazan bayramının ülkemize ve İslam alemine barış dostluk kardeşlik getirmesi temennisiyle bayramın küskünlerin barışına hastaların şifasına vesile olması temennisiyle bayramınızı tebrik ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydınlı Mehmet Hoca’dan Ramazan Bayramı mesajı
    1. Aydınlı Mehmet Hoca’dan Ramazan..
    2. Çocukların Arefe gününde şeker sevinci
    3. Başkan Ensari’den Ramazan bayramı..
    4. Altınordu'nun gençleri 2 kupayla..
    5. Başkan Bıyık, şehitler için dua etti
    6. Korkuteli’nde bayramda ulaşım ücretsiz
    7. Umman'da 478 mahkuma bayram affı
    8. Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı
    9. AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı
    10. Vali Dağlı “Bayramlar birlik ve..
    11. Karısına laf atan kişiyi sokak..
    12. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı..
    13. Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı
    14. Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin..
    15. Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    16. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    17. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    18. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    19. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    20. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    21. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    22. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    23. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    24. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    25. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    26. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    27. Azez'deki terör saldırısına kınama
    28. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    29. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    30. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular