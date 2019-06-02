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Başkan Ensari’den esnaf ziyareti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bayram öncesi esnafı dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.

02 Haziran 2019 Pazar 17:09
Başkan Ensari’den esnaf ziyareti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bayram öncesi esnafı dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.


Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, her fırsat çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinliyor. Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu dile getiren Başkan Ensari, “Çaldıran’a belediye başkanı olarak atandıktan sonra başkanlık kapımız halkımıza sonsuza kadar açıldı. Bizlerde halktan birileriyiz. Halkın arasından buralara kadara geldik. Zaman zaman bize gelemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Bizlere gelemeyenlere de bizler giderek sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Amacımız halkımıza yapacağımız hizmetlerin halkın ihtiyaç duyabileceği hizmetler olabilsin ki hem kullanabilsinler hem de hayır dualarını alabilelim. Bizler halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak benimsedik. Memleketimize gelecek olan her kuruşa beytülmal gibi bakarak halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemizi, ilçemizin sakinleriyle el ele vererek büyüteceğiz, geliştireceğiz, yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz inşallah” dedi.


Çarşı esnafı ise, bayram öncesi kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:09
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