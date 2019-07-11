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Başkan Ensari, muhtarlar bir araya geldi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
Başkan Ensari, muhtarlar bir araya geldi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediyenin teknik kadrolarıyla birlikte belediyenin toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelerek, ilçede yapılması gereken sorun ve talepleri dinledi. Merkez ve kırsal mahallelerden gelen muhtarlar, tek tek sorunlarını ilettiler. Yol, su, temizlik, tarımsal arazilerin sulanması konularının ön plana çıktığı istişare toplantısında, mahalle muhtarları da sorun ve taleplerini anlatma fırsatı buldu.


Yapılması istenen hizmetleri tek tek değerlendirerek ellerinden gelebilecek her türlü hizmete hazır olduklarını ifade eden Başkan Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak bizler hizmet için varız. Amacımız ilçemizde ikamet eden halkımıza talepleri doğrultusunda hizmet etmektir. Çaldıran Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda bulunan hizmetlerin yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren hizmetleri de kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda temizlik, menfez köprü, cami, taziye evi ve okul gibi hizmetleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Van Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hizmetleri de yapıyoruz. İlçemizde belirli zamanlarda muhtarlarımızla bir araya gelerek ilçemizin sorun ve taleplerini değerlendirerek, tarihine layık olabilecek şekilde hizmet ederek 65 bin vatandaşımızın hayır duasını alacağız” dedi.


İstişare toplantısına katılan muhtarlar ise, bu tür toplantıların yapılmasının hizmetler alanında sorun ve taleplerin değerlendirilmesi anlamında önemli olduğunu belirttiler. Muhtarlar, “Bizler hep birlikte bir araya gelerek mahallelerimizin sorun ve taleplerini dile getirme fırsatını buluyoruz. Bu vesile ile hizmetlerin bizlere ulaştırılması da kolay ve taleplerimiz doğrultusunda yapılmış oluyor” şeklinde konuştular.


Toplantı, verilen yemeğin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
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