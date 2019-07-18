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Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18 deprem fay hattı bulunmaktadır”

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede şu an 16’sı aktif olmak üzere toplam 18 deprem fay hattı bulunduğunu söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:04
Başkan Ensari: “Çaldıran’da şu an 18 deprem fay hattı bulunmaktadır”

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede şu an 16’sı aktif olmak üzere toplam 18 deprem fay hattı bulunduğunu söyledi.


Van’ın Çaldıran ilçesinde jeolojik etüt çalışmasında sona gelindi. Çaldıran’da imar planı çerçevesinde yapılan çalışmalarda, ilçede bulunan deprem fay hatlarında yapıların yapılabilirliği ve yapılacak yapıların kaç kata kadar çıkılabileceği konuları araştırıldı. Van Büyükşehir Belediyesince yapılan ihale sonucunda özel firma tarafından yürütülen jeolojik etüt çalışmasında; bir öğretim üyesi ve 7 jeoloji mühendisi ile birlikte toplam 13 personel 72 gün süreyle ilçede jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve paleosismik çalışmalar yürütüldü. Bu hafta içinde çalışmalar tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması bekleniliyor.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Yapılan etüt çalışması tamamen imar planı kapsamında yapılmaktadır. Çaldıran 1976 yılında 7.6 şiddetinde bir deprem yaşamış ve yaklaşık 4 bin insanını kaybederek adeta haritadan silinmişti. Olası depremlere karşı önlemlerin alınması bizler için çok önem arz etmektedir. İlçemizde imara açılan yerlerle birlikte toplam 824 hektarlık alanda jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve paleosismik alanlarında tarama gerçekleştirilmektedir. İlçemiz, deprem fay hatlarının yoğun geçtiği bir ilçedir. Çaldıran’da şu an 16 aktif ve 2 pasif olmak üzere toplam 18 deprem fay hattı bulunmaktadır. 72 günlük saha çalışmasının ardından mühendisler raporlarını tamamlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesiyle birlikte Van Büyükşehir BelediyesiBaşkanlığına bildirilecektir” dedi.


Çalışmaların bu hafta içinde tamamlanacağını belirten Jeoloji Mühendisi Kazım Ertunç, çalışmalar sürecinde kendilerine gerekli desteklerden dolayı Belediye Bakanı Şefik Ensari’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:04
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