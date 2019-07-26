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Başkan Ensari, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:56
Başkan Ensari, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.


Sınavda 414 puan alan Tuba Yiğit, 425 puan alan Neslihat Kurtkaçan ve 520 puan alan Mürsel Çiftçi, aileleriyle birlikte Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret etti. Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Başkan Ensari, her başarının arkasında emeğin olduğunu belirterek, “İlçemizde dereceye giren ve yarın bizleri temsil edecek öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Her başarının arkasında emek, özveri ve gayret vardır. Öğrencilerimiz emek vererek karşılığında Türkiye’de derece yaptılar. Bu sevinçlerini aileleri ile belediyemize gelerek bizlerle paylaştılar. Bizleri de mutlu ettiler. Öğrencilerimizin aldıkları bu başarı, eğitim öğretime yapılan desteklerin bir emaresidir. Kaymakamlığımız ve belediyemiz her zaman öğrencilerimizin yanında yer aldı, almaya da devam edecektir. İlçemizde eğitime destek bizden, başarıyı ise öğrencilerimizden bekliyoruz. Bu öğrencilerimize bir laptop bilgisayar hediye ettik. Çaldıran Belediyesi olarak çöp ihalesini kendimiz üstlenerek aylık 200 bin, parke taşı onarım işinde de 255 bin lira tasarruf yaptık. Bu tasarruflarla biriktireceğimiz paralarla halkımıza ve eğitime katkı sunacağız” dedi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında aileleriyle ziyaret eden öğrenciler ise, dereceye girdiklerini söyleyerek, “Belediye Başkanımız Şefik Ensari’nin gençlere ve eğitime ciddi anlamda önem verdiğini bildiğimiz için ziyaret ettik. Bizleri kutlayarak birer laptop bilgisayar hediye ederek, öğrencileri her zaman destekleyeceklerini söylediler. Bizlere verilecekleri desteklerle yanımızda olduklarını bilmemiz bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Arkamızda böyle bir gücün var olduğunu bilmek, bizler için büyük bir manevi destektir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.


Başkan Ensari, öğrenci ve aileleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:56
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