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Başkan Elmalı’ya son görev

Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden MHP İl Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ziya Elmalı toprağa verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
Başkan Elmalı’ya son görev

Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden MHP İl Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ziya Elmalı toprağa verildi.


MHP İl Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ziya Elmalı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Merhum Elmalı, Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Merhum Elmalı, gözyaşları arasında ve dualar eşliğinde Kırtık kabristanlığına defnedildi.


Manisa’nın sevilen simalarından olan Ziya Elmalı’nın cenaze namazına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile merhum Elmalı’nın sevenleri katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
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