Başkan Elevli; “Zamansız külleme ile mücadele arıların ölümüne neden oluyor”

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, fındıkta üreticiler tarafından zamanı geçmesine rağmen külleme ile mücadelenin sürdüğünü ve bununda arıların ölümüne yol açtığını söyledi.

Kestane balı üretiminde sıkıntılı günler geçirdiklerini aktaran Elevli, arı ölümlerine ilişkin her gün ihbarlar aldıklarını ifade etti.

Küllemede kullanılan kükürt zehirli ve arı ölümlerine yol açıyor diyen Elevli, “Bildiği gibi bölgemiz bir fındık üretiminin yoğun olduğu illerden birisi ama bunun yanı sırada kestane balı gibi bizim arıcılığında gelişmiş olduğu bir yer. 18 Nisan itibari ile fındık ve külleme ile ilgili ilaçlamalar başladı dönemde tarım bize bildirdi ve biz arılarımızı Şebinkarahisar, Alucra gibi arka ilçelere götürdük. Tabi Haziran’ın ilk haftası kestane akımı başladı ve kestaneye getirdik arılarımızı. Ormanlarla fındık bahçeleri bitişik olduğu için ilaçlamanın çoktan bitmesi gerekirken her gün bir köyden ihbar alıyoruz. Külleme ile mücadeleye devam edenler var ve tarımda kullanılan kükürt trioksit zehirli bir kükürttür ve zehirlidir” dedi.

Külleme geçmedi deyip 3-4 kez bahçesini ilaçlayanların olduğunu kaydeden Elevli, “Küllemenin yanı sıra yabani otla mücadelede kullanılan ilaçlar tamamen kontrolsüz bir şekilde insanlar kullanmaya başladı. Gurbetten gelen üretici psikolojik tatmin için ilaç kullananlar var. Bizim arıcılar olarak zaten zar zor kestane alımı var bunun yanında birde bu disiplinsizce atılan zirai ilaçlardan dolayı mustaribiz. Bu zamanı dışında atılan ilaçlarla iliği ise hiçbir yaptırım yok bu alanlarda kullanılan ilaçlar arıların ölümüne yol açıyor.Arı olmazsa hayat olmaz illa ilaç kullanacaksanız öğleden sonra akşama doğru kullanın ilaçları. Bugün arı olmazsa fındıkta döllenmede olmaz, siz arıyı yaşatacak alan bırakmazsanız fındıkta olmaz. Bu noktada yetkililere sesimizi duyurmak istiyorum artık zamansız kullanılan ilaçların bir yaptırımı olmadır” şeklinde konuştu.