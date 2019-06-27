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Başkan Ekim: "Belediye temizliyor, vatandaş kirletiyor"

Akçaabat Belediyesi tarafından başta Söğütlü Mahallesi’nde olmak üzere başlatılan sahil temizliği projesi kapsamında denetlemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, karşılaştığı manzara karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, “Belediyemizce titizlikle temizliği yapılan ve tamamen temizlendikten sonra da halkımızın hizmetine açılacak olan sahillerimizi vatandaşlarımız maalesef pisletiyor” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:24
Başkan Ekim: "Belediye temizliyor, vatandaş kirletiyor"

Akçaabat Belediyesi tarafından başta Söğütlü Mahallesi’nde olmak üzere başlatılan sahil temizliği projesi kapsamında denetlemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, karşılaştığı manzara karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, “Belediyemizce titizlikle temizliği yapılan ve tamamen temizlendikten sonra da halkımızın hizmetine açılacak olan sahillerimizi vatandaşlarımız maalesef pisletiyor” dedi.


Söğütlü sahili için büyük projeleri olduğunu ifade eden Başkan Ekim, “Bu projelerimizin hepsi halkımızın rahatlığı içindir. Ben her konuşmamda şunu ifade ettim. Akçaabatımızı yaşanılabilir bir yer haline birlikte getireceğiz. Biz yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapacağız, vatandaşlarımız da bizleri destekleyecek ve hizmetlerimize sahip çıkacak” diye konuştu.


Söğütlü sahilinde bir dizi incelemelerde bulunduğunu söyleyen Ekim, “Gördüğüm şu ki; vatandaşlarımız sahillerimize gelip oturuyorlar, piknik yapıyorlar, denize giriyorlar, zaman geçiriyorlar. Fakat çöplerini olduğu gibi kumsalın üstüne bırakıp gidiyor. Medeni toplumlara bu manzara yakışmıyor. Bakın Akçaabat kültür, sanat, turizm ve spor şehridir. Şehrimize bu tarz davranışlar ve manzaralar yakışmaz. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak felsefesiyle hareket etmek gerekir” şeklinde konuştu.


Bütün vatandaşlara çağrıda bulunan Ekim, “Lütfen herkes kendini birer gönüllü birer zabıta olarak düşünsün. Bu şekilde şehrimizin neresine olursa olsun uygunsuz çöp bırakanları, şehrimiz kirletenleri uyaralım ve 0462 227 13 14 nolu Zabıta ihbar hattımıza veya 0552 465 61 61 nolu Belediyemiz Whatsapp ihbar hattına bildirelim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:24
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