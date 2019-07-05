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Başkan Dutlulu’nun Mecidiye Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mecidiye Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:47
Başkan Dutlulu’nun Mecidiye Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mecidiye Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her Cuma düzenlediği kırsal mahalle ziyaretlerinde bu hafta Mecidiye Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu. Mecidiye Merkez Camisinde kılınan Cuma namazı sonrası mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerine bulunan Başkan Besim Dutlulu, daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Akhisar’ın her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine değinen Başkan Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımız ile bir arada ve onlarla iletişim halinde olmayı oldukça önemsiyoruz. Onlardan gelen istek ve talepleri yerine getirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu çalışma tempomuz, artarak devam edecek. Sizlerden gelen güzel yorumlar ve destekler bizim için güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Daha yaşanabilir bir Akhisar’ı hep birlikte inşa etmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Dutlulu, daha sonra kıraathanedeki vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Çocuklar ve mahalle sakinleri Başkan Dutlulu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:47
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