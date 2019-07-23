Başkan Dutlulu’dan yeni başsavcıya ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni atanan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça’yı makamında ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2019 Tarihli Ve 601 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi sonrası, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Tunay Pulça’nın ilk ziyaretçisi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

Yeni görevinde başarılar dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken ziyaret anısına zeytin ve zeytinyağından oluşan hediye ve çiçek takdim etti. Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, ziyarette bulunan Başkan Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli ve Belediye Meclis Üyesi Ensar Muştu’ya teşekkür etti.

Tunay Pulça kimdir?

Tunay Pulça, 1982 Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Turgutlu’da tamamlayan Pulça, 2001 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 2005 yılında mezun olan Pulça, hakimlik stajını Manisa’da yaptı. 2007 Ekim ayında Salihli Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Pulça, Adalet Bakanlığı Cezai İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Pulça, daha sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hakimliğinden Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ardından 2017 Haziran ayında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Pulça son olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Pulça, evli ve 2 çocuk babası.