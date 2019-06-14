Başkan Dutlulu, Jandarma Teşkilatı’nın 180. yıldönümünü kutladı

Jandarma Teşkilatının Kuruşunun 180. yılı nedeniyle, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Hakan Gezgin’i makamında ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görev ve yetkileri yerine getiren silahlı genel kuvvet kolluğu olduğu belirten Akhisar İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Hakan Gezgin, Türkiye Cumhuriyeti Jandarması’nın 14 Haziran 1839 tarihindekurulduğunu, bu yıl ise 180’inci yılını kutlamakta olduklarını ifade etti.

Özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan ve kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak bu onurlu görevi ifa eden jandarma teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.” dedi.

Başkan Dutlulu’nun ziyaretine Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ve CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli de eşlik etti.