0553 313 94 23

Başkan Dutlulu, İstanbul’daki Akhisarlılar ile buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul’da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Başkan Dutlulu, İstanbul’daki Akhisarlılar ile buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul’da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu haftasonu, İstanbul, Beşiktaş’ta Hisarüstü Restoran Cafe’de gerçekleştirilen kahvaltı programında İstanbul’da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanısıra Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, CHP İlçe Başkanı İsmail Fikirli, meclis üyeleri ile yaklaşık 150 Akhisarlı katıldı.


Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan ve Türkiye’nin birçok şehrinde Akhisarlı vatandaşların yer aldığına değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu etkinliğin siyasi bir buluşma değil sadece Akhisarlılar ile olan iletişimi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Başkan Besim Dutlulu yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle şunu belirtmek isterim bu siyasi bir birliktelik değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun Akhisarlı hemşehrilerimiz ile aramızdaki diyaloğu geliştirmek amacıyla bir araya geldiğimiz bir etkinliktir. Akhisarlılar olarak hemşehri bilincimizi güçlendirmeliyiz. Bu konuda Akhisar Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunu bir başlangıç hareketi olarak düşünebilirsiniz. İstanbul’da yaşayan Akhisarlılar bilsinler ki; Akhisar Belediyesi artık onlarla iletişim halinde olmak istiyor. Sizlerin yapacağı her türlü projede, her türlü girişimde yanınızda olmak istiyoruz. Akhisar’a geldiğinizde mutlaka sizleri belediyemize bekliyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel organizasyonlarda bir araya geliriz. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Eski dostlarımızla hasret giderdik, yeni dostlar edindik. Akhisar’a nasıl faydalı işler yapabiliriz, şehrimizi nasıl geliştirebiliriz, bağlantımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşık 150 kişinin katılım gösterdiği buluşmamızı, umarım gelecekte binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştiririz. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim.”


Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, böyle güzel bir organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Birçok farklı meslek branşında uzmanlaşmış Akhisarlı hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Her şeyin çok güzel olacağına inancımla herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”


Akhisarlılar daha sonra bir süre sohbet ettikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’, ‘seks’ siteleri vaadi istedi!
    1. Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’,..
    2. Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan..
    3. Yerli telefona da taksit olsun
    4. Denizde düzensiz göçmen operasyonu
    5. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    6. Estetik Hekim Çiğdem Akman: “Şeker..
    7. Kaymakam, lojmanın bahçesine kurduğu..
    8. Yiyecek arayan ayı kamerayla..
    9. Emet Belediyesi’nden çevre düzenleme..
    10. YKS’de hangi soru iptal edildi..
    11. Küçük basketbolcular kampa uğurlandı
    12. Iraklı bıçak ustası dede mesleğini..
    13. FETÖ'nün Atatürk Havalimanını işgal..
    14. Üç ilin sınırındaki kanyon..
    15. Annesini öldüren genç ile babası..
    16. Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
    17. Kütahya Porselen Sanat Evi’ne ziyaret
    18. Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu
    19. Yeni mahsul buğday ve kanola borsada
    20. Parkinson hastalığında beslenmeye..
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!