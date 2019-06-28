Başkan Dutlulu, Gökçeahmet Mahallesi sakinleriyle buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelerdeki sorunları ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Gökçeahmet Mahallesini ziyaret eden Başkan Dutlulu, vatandaşlarla buluştu.

Gökçeahmet Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınan Cuma namazı sonrası Başkan Dutlulu, Muhtar Muhammed Mustafa Özdemir’den mahalle ile ilgili sorunları dinledi. Mahalle sakinleri Başkan Dutlulu’nun halkın arasında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Mahalle sakinlerinin park düzenlemesi ihtiyaçlarını, yeni inşa edilen cami için malzeme isteklerini ve diğer taleplerini ilgili birimlere ileten Başkan Dutlulu, vatandaşları ve muhtarları dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması adına hızlı bir çalışma programı yürüttüklerini ifade etti.

Kırsal mahallelere yaptığı ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Dutlulu, hedeflerinin Akhisar’a en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet de eden Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Gökçeahmet Mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte Cuma namazımızı kıldıktan sonra, mahalle halkımız ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledik. Akhisar’daki tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrı planlıyoruz. Bize güvenen insanları asla mahcup etmeyeceğiz. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.