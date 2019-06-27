0553 313 94 23

Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu ziyaret etti

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 4 branşta açılan futbol, basketbol, güreş ve tekwando yaz okulları faaliyetlerine başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:04
Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu ziyaret etti

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 4 branşta açılan futbol, basketbol, güreş ve tekwando yaz okulları faaliyetlerine başladı.


Öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Basketbol Yaz Spor Okulu’ büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz gün Futbol yaz okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kez de çalışmalarını Spor Salonu’nda sürdüren basketbol yaz okulu öğrencilerini ziyaret etti. Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 24 Haziran’da Basketbol Antrenörü Hüseyin Elibol, Harun Yılmaz ve Erdoğan İğci nezaretinde 150 sporcu ile başlayan Basketbol Yaz Okulu Kursu, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.


Öğrencilerin boş zamanlarında spor yaparak hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine destek olmak istediklerinin altını çizen Başkan Dutlulu, “Gençlerimizin sportif faaliyetler içerisinde yer almalarını oldukça önemsiyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Onları kötü çevrelerden uzaklaştırarak ve spora teşvik ederek, gençlerimizi güzel bir geleceğe hazırlamak istiyoruz. Ailelerimizin de içleri rahat etsin. Bilsinler ki; Akhisar Belediyesi her zaman gençlere kucak açacak ve sahip çıkmaya devam edecek” dedi.


Bu tür faaliyetlerden çok değerli yeteneklerin çıkacağına inandığını da söyleyen Besim Dutlulu, “Bu yeteneklerin ileriki zamanlarda Akhisar’ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu
    1. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    2. Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
    3. Sporda şiddet kanun teklifi Adalet..
    4. Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru:..
    5. AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk..
    6. Aydın’da büyük göçmen operasyonu!
    7. Kaymakamın acı günü
    8. Jandarma 25 bin liralık elektronik..
    9. 121 personelle 21 adrese eş zamanlı..
    10. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
    11. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    12. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
    13. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    14. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    15. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    16. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    17. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    18. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Saman indirirken römorktan düştü
    21. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    22. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    23. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    24. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    25. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    26. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    27. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    28. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    29. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    30. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!