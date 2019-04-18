0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi’ne T.C. ibaresi ekletti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.

18 Nisan 2019 Perşembe 21:06
Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi’ne T.C. ibaresi ekletti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.C. ibaresini ekletti.


Göreve geldikten kısa bir süre sonra vatandaşların taleplerini değerlendiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yeni hizmeti,belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.C. ibaresini ekletmek oldu.


“Biz, halkın taleplerinin göz ardı edilmediği bir belediyecilik anlayışına sahibiz” diyen Başkan Dutlulu, “Belediyemizin hizmet binasında bulunan Akhisar Belediyesi tabelasına halkımızın isteğiyle Türkiye Cumhuriyeti’mizin baş harfleri olan T.C. ibaresini eklettik. Gururla taşıyacağımız bu ifade belediyemize çok yakıştı. Halkımızın hasretini çektiği bu tür hizmetleri en kısa zamanda, tek tek hayata geçirmeyi planlıyoruz. Her şey daha güzel bir Akhisar için” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 21:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Notre Dame açıklaması
    1. Fransa'dan Notre Dame açıklaması
    2. CHP’li Bakan: "Seçmen artık kutuplaşma..
    3. Ceylanpınar’da plastik patlayıcı..
    4. İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü..
    5. Bursa’da mağarada definecilerin can..
    6. Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin'..
    7. Mısır'da tren kazası sonucu 9 kişi..
    8. "Arap Birliği, Mısır Dışişleri..
    9. "Asaf Erdemli: Entropi" sergisi açıldı
    10. Kartal açıklarında gemide yangın alarmı
    11. Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi’ne..
    12. Televizyon kanalında sapkın..
    13. Türkiye ile İran arasındaki..
    14. Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu: 2..
    15. Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen..
    16. Mecliste "Egemenlik Konseri"
    17. Galatasaray, "VAR kayıtları..
    18. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
    19. "Bu benim başkanlığımın sonu"
    20. Mali-Türkiye İş Forumu
    21. Trump’tan Mueller raporu sonrası..
    22. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'dan..
    23. Güvenlik kaynaklarından edinilen..
    24. Tunus'tan Libya'da savaşın sona..
    25. Notre Dame Katedrali ve yangına..
    26. Türkiye’den İranlı selzedelere yeni..
    27. Galatasaray’dan VAR açıklaması
    28. Eşiyle tartışıp annesinin evini yaktı
    29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    30. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz