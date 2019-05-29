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Başkan Dursun öğrencilerle iftarda buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı davete icabet ederek, çocuklarla beraber iftar programına katıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26
Başkan Dursun öğrencilerle iftarda buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı davete icabet ederek, çocuklarla beraber iftar programına katıldı.


Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Cebeci Sultançiftliği Ortaokulu öğrencileri ve velileri tarafından düzenlenen iftara katıldı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı davete katılan Başkan Dursun, Cebeci Sultançiftliği Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Dursun, öğretmenler ve öğrenciler, velilerin evlerinde hazırlamış olduğu yemeklerle iftar açtı. Başkan Dursun, öğrencilere satranç takımı hediye etti. İftar sonrasında Başkan Dursun ile beraber fotoğraf çekinen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.



"Bir Halil İbrahim sofrası kurdular"


Burada öğrencilere seslenen Başkan Dursun, iftarın birlik ve beraberlik sofrası olduğunu dile getirdi. Başkan Dursun, "Sultançiftliği Ortaokulunun hem öğretmenlerinin hem de öğrencilerinin sosyal medyadan davetlerini kırmadık ve buraya geldik. Burada birlik ve beraberlik sofrası var" dedi.


"Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz Halil İbrahim sofrası kurmuşlar" diyen Başkan Dursun, "Sosyal medya üzerinden gelen taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Daha önce Gazi Mahallemizde ve birkaç mahallede çocuklarımız sosyal medya üzerinden oyun sokakları istemişlerdi. Geleneksel çizgiler içerisinde oyun sokaklarını da gerçekleştirmiştik. Bugün de onların talepleriyle iftar sofrasına konuk olduk. Bugün buradayız aileler ve çocuklarımızla beraber" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26
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