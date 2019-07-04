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Başkan Dündar’a kanaryalı ziyaret

Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kanarya hediye etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
Başkan Dündar’a kanaryalı ziyaret

Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kanarya hediye etti.


31 Mart seçimlerinin ardından uzun bir zaman geçmesine rağmen Osmangazi’de üçüncü kez belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Dündar’ı ziyaret eden Soğanlı Kuş Pazarı esnafı, hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Başkan Dündar’a kanarya hediye etti. Ziyaretlerinden ve güzel hediyelerinden dolayı Soğanlı Kuş Pazarı esnafına teşekkür eden Başkan Dündar, “Belediyemiz tarafından hizmete kazandırdığımız toplam 5 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 200 tezgahın yer aldığı Soğanlı Kapalı Pazar Alanı, her pazar Türkiye’nin dört bir yanından gelen kuş yetiştiricileri ve meraklılarına ev sahipliği yapıyor. Kuş pazarlarını sokaktan kurtarıp, kapalı alanda güvenli ve kontrollü olarak kurulmalarını sağladık. Türkiye’nin en modern kuş pazarını esnafımızın hizmetine sunduk” dedi.


Soğanlı Kuş Pazarı esnafı da kendilerine Türkiye’nin en modern tesisini tahsis ettiği için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:57
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