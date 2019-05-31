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Başkan Dündar personel ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:34
Başkan Dündar personel ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediye personeli ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı’nın başta tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni ederek, “Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Şimdi önümüzde inşallah mutlu ve huzurlu bir şekilde geçireceğimiz Ramazan Bayramı bizleri bekliyor. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:34
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