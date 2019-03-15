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Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Kayseri Bal Üretimin Merkezi Olacak”

14-19 Mart tarihinde şehrimizde gerçekleştirilecek arıcılık şöleni açılışına katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 09:29
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Kayseri Bal Üretimin Merkezi Olacak”

14-19 Mart tarihinde şehrimizde gerçekleştirilecek arıcılık şöleni açılışına katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç,Kayseri şehrinin tarım ve hayvancılık üretiminde yeni projeler ile birçok üretim merkezi olacağını söyledi.


Kayseri arıcılık şöleniile tarım ve hayvancılıkta şehrin değerlerinin gündeme getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, ilçelerde arıcılık üretimini teşvik edileceğini, arı yetiştirme ve bal üretim kursları açılacağını sonuç itibariyleKayseri’nin bal üretim üstü olarak marka şehir haline getirileceğini kaydetti.


Kayseri arıcılık şöleninde açıklamada bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Kayseri’nin coğrafi yapısı gereği birçok bal çeşidi üretimine uygundur. Yahyalı bölgesinde çam balı, Erciyes dağında yayla balı,çiçek balı gibi her türlü bal üretimine uygundur. Bu avantajı ile tesisler açılacak kovan ve süzme balın üssü olacaktır. Bunun için projeler hazırlandı.Bu Kayseri için değil Anadolu ve Türkiye için bir kazançtır" dedi.


Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, bu tür toplantı ve şölenler ile Kayseri’nin gücü, yatırımları ve kapasitesinin ortaya çıktığını bunun için son derece yararlı sonuçlar elde edildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:29
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