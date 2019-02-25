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Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Gönül hizmeti ortak yanımız"

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Gönül hizmeti ortak yanımız"

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Diyanet Çalışanları ile Sabah kahvaltısında bir araya gelerek sohbet etti ve gönül hizmeti ile topluma değer katmalarından, değer yargılarına sahiplenilmesine verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.


Çalışmaların insan odaklı olduğunu bundan dolayı toplumun her kesimindeki birey ve meslek gruplarını önemsediklerini ve değer verdiklerini sonuçta ise Kayseri’nin kazançlı çıktığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri Diyanet çalışanları ile birlikte olduk. Görüş alışverişinde bulunduk. Biz Kayseri şehrini inşa ederken, imar ederken ve fiziki yapıyı oluştururken, Diyanet çalışanlarımızda bu toplumun bireylerin gönüllerini inşa etmekte, değer ve inanç yapılarını öğretmekte sonuç itibari ile birbirine saygılı, paylaşımcı ve yardımlaşan bir toplum oluşturmaktadırlar. Bizim yönetim anlayışımızda gönül belediyeciliği temel esastır. Bu bakımdan bir bakıma diyanet çalışanları ile birlikte aynı çabayı, gayreti ve çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.


Gönül belediyeciliği çalışmalarında çocuklara, gençlere ve üniversite gençliği ile öğrencilere yönelik çalışmalarda Diyanet ile birçok ortak projeyi gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Diyanet çalışanlarına yapmış oldukları hizmetlerden ve gönül hizmetkarlığından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
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