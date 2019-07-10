0553 313 94 23

Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tarımın desteklenmesi ve çiftçi mallarının korunması önemli"

Melikgazi ilçesinin aynı zamanda tarım yerleşimi olan dolayısı ile çiftçi malların bulunduğu bir şehir olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tarımın desteklenmesi ve çiftçi mallarının korunması önemli"

Melikgazi ilçesinin aynı zamanda tarım yerleşimi olan dolayısı ile çiftçi malların bulunduğu bir şehir olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım alanları bulunan Melikgazi çiftçilerine her türlü destek ve hizmetin verildiğini söyledi.


Melikgazi Belediye Meclisi olarak Melikgazi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına üye seçimi yapılarak bu konuya verilen önemin ortaya konduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çifti Mallarını Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi yapıldı. Melikgazi Ziraat Odası Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu oturumda yapılan seçim ile tarım, tarım alanları ve çiftçiye bir kez daha sahiplenildi” dedi.


Melikgazi’nin aynı zamanda bir bağ ve sayfiye alanları ile çevrili yerleşim bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Dağının eteklerinde yer alan Hisarcık, Kıranardı ile başlayan ve Mimarsinan, Ağırnas ve Subaşı’na kadar giden arazilerin korunması gerektiğini bu açıdan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır’da kilisede büyük yangın
    1. Mısır’da kilisede büyük yangın
    2. Kamu personeline sosyal medya ve imaj..
    3. THY ile Kuveyt Hava Yolları..
    4. Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna..
    5. TCMB'den repo ihalesi
    6. "Kurbanlıkları 15 ülkedeki yardıma..
    7. Palandöken "1 milyon turist" hedefiyle..
    8. Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar..
    9. Vali Deniz, yaz spor okullarını..
    10. Yaralı buldukları kaplumbağa ailenin..
    11. ABD'li şirket Irak'ta elektrik..
    12. Kortlarda yeni bir yıldız doğuyor:..
    13. Bayburt kehribarı MTA Şehit Cuma Dağ..
    14. Ulusal Sinema Müzesi Arşivi kurulacak
    15. Ekmeğini yarım asırdır "esans"tan..
    16. "Bağdat'la ikinci sınır kapısı..
    17. Ölen annenin emekli maaşı kime kalır?..
    18. (Özel) Uludağ’ın eteklerinde büyüleyen..
    19. Dijital İş Ortağım Programı'nın..
    20. Ehliyet sınavlarının kalitesi "Trafik..
    21. İş dünyası AK Parti’nin, girişiminden..
    22. MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş..
    23. "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli..
    24. Kumkaya’ya Çevre Timi eli değdi
    25. Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu..
    26. Vali Pehlivan, yol yapım çalışmalarını..
    27. Polisi şehit eden taksici, "Ailem..
    28. "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"
    29. KPSS tercihleri ne zaman bitecek? KPSS..
    30. Eurasia Stone şirket sahibi Selçuk..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"