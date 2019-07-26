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Başkan Dr. Palancıoğlu, Tacettinveli Semt Esnafını Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:27
Başkan Dr. Palancıoğlu, Tacettinveli Semt Esnafını Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Tacettinveli Mahallesi’nin Kayseri’de adeta ulaşımın ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi.


Tacettinveli Mahallesi Erciyes yolu üzerinde yer alan esnafı ziyaret eden Dr.Mustafa Palancıoğlu“Alış verişin ve ulaşımın kalbi Tacettinveli Mahallesidir. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Han Camisinin çevresinde Büyükşehir Belediyesi Otobüs işletmesinin ilk kalkış alanı ve duraklarının bulunması bu mahalleye farklılık vermektedir. Aynı zamanda Balıkçılar çarşısı, özel hastaneler ve hastanelerin uzantısı birçok eczane bulunması ayrı bir ticari hareketlilik kazandırmaktadır Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Tacettinveli esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın ve esnafın memnuniyeti çok önemlidir” dedi.


Belediye çalışmalarının, bölgede hizmetleri kolaylaştırdığını kaydeden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, esnaf ziyaretlerinin, söz konusu hizmetlerin bütünlüğü açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:27
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