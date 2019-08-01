Başkan Dr. Palancıoğlu “Parklar çocuklara emanet"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak büyük ölçekli ve çok amaçlı park yapımına büyük önem verdiklerini çünkü bu tür parkların her yaş grubuna hitap ettiğini bildirdi.

İlçe genelinde oluşturulan parkların büyüklüğünün yanında çok amaçlı ve işlevli olması için her türlü çalışmanın yapıldığını, kamelyalar, oturma grupları, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun aletleri, havuz ve bol ağaçlı olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’deki piknik alanlarını sadece Melikgazililerin değil tüm Kayseri’nin benimsediğini belirtti.

Parkların gündüz çocuklara emanet edildiğini ve gündüz saatlerinde parkların cıvıl cıvıl olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak gündüzleri çocuklara emanet ediyoruz. Gündüz saatlerinde parklarımızda çocuklarımız neşe içerisinde oynamaktadırlar. Ancak bizim çok amaçlı parklarımız bu yaz aylarında, özellikle sıcak yaz akşamlarında ailelerin akınına uğramaktadır. Sıcak yaz akşamlarında bunalan ve serin yer arayanlar parkları tercih etmektedirler”

Başkan Dr. Palancıoğlu, parklarınsosyal amaçlı kullanılmasının önemli olduğunu, mahallelilerin birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde bu mekânlardan yararlanabildiğini sözlerine ekledi.