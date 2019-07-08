0553 313 94 23

Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kayseri Basını Melikgazi de birleşiyor, buluşuyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kayseri Basını Melikgazi de birleşiyor, buluşuyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentte basın camiasında görev yapan medya çalışanların Melikgazi’de birleşecekleri, buluşacakları ve yaşayacaklarını söyledi.


Kayseri Gazeteciler Yapı Kooperatif alanın Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bulunduğu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri Gazeteciler Yapı Kooperatifine ait Tavlusun Mahallesindeki arsaların TOKİ tarafından inşaatlarına başlaması ile Kayseri medyası Melikgazi buluşacak, birleşecek ve yaşayacak. Dolayısı ile Kayseri medyasının kalbi Melikgazi’de atacak. Melikgazi Belediyesi bölge şehri Kayseri’nin lokomotifidir. Sanayi merkezi, bankacılık, ticaret ve esnaf siteleri Melikgazi’de yer almaktadır. Alışveriş ve kapalı çarşı ve kale ve önemli tarihi yapılar Melikgazi’dedir. Erciyes kış sporları merkezi, bağ ve sayfiye alanları Melikgazi’dedir. Bundan böyle Basının kalbi de Melikgazi’de olacaktır" dedi.


Melikgazi’nin her zaman güzelliği ve huzuru bağrında yaşattığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, medya çalışanlarına şimdiden kooperatif evlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’yla ilgili iddialara cevap verdi
    1. Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’yla ilgili..
    2. Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı..
    3. Huawei teknoloji tırı Ordu’da
    4. Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı
    5. Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz..
    6. Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a..
    7. ODTÜ’lü öğrenciden polise hakaret!..
    8. Kazdağları’nda Alman turistler..
    9. Selçuklu’da aşıklar sazıyla sözüyle..
    10. Mersin’de işaret dili ile görüntülü..
    11. GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri..
    12. Esed rejimi istihbarat şeflerini..
    13. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    14. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    15. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    16. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    17. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    18. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    19. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    20. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    21. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    22. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    23. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    24. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    25. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    26. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    27. Arılar onu sokmuyor
    28. Altın fiyatları
    29. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    30. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor