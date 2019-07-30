0553 313 94 23

Başkan Dr. Palancıoğlu “Anbar Mahalle Sakinlerine 87 daire ve 6 dükkan Hayırlı Olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

30 Temmuz 2019 Salı 14:56
Başkan Dr. Palancıoğlu “Anbar Mahalle Sakinlerine 87 daire ve 6 dükkan Hayırlı Olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde Kentsel dönüşüm projesi kapmasında inşa edilen 87 daire ile 6 dükkanın düzenlenecek tören ile anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.


Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 3 blok binasının gerek mimari yapısı, gerek ise çevre düzenlemesi ile mahallenin çehresini değiştirdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Anbar mahallesinde yer alan plansız ve sağlıksız yapılar için öncelikle bakanlar kurulundan karar alındı. Projelendirildi ve mülk sahipleri ile tek tek görüşerek anlaşma sağlandı. Mülk sahipleri kendi evlerini kendileri yıktılar ve sonuçta anahtarlarını teslim alacaklar. Üstelik 21 ay önce plansız, sağlıksız ve her türlü donanımdan eksik evleri şimdi modern, sağlıklı ve her türlü konforu olan dairelere kavuşacaklar. Kimseyi mağdur etmeden kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.


Piyasa evleri ile yarışan binalar inşa ettiklerini ifade eden Dr. Palancıoğlu, Kentsel dönüşüm projesi uygulanan bölgelerinde çocuk oyun alanı, basketbol sahası, otopark, dinlenme parkları, yeşil alanların da yapıldığını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    1. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri
    2. Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı..
    3. Hem pratik hem leziz! İşte, tam..
    4. Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu!
    5. Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna..
    6. Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı..
    7. Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’..
    8. Aksaray’da içme suyu kontrolleri..
    9. Bebeğini öldürdüğü iddia edilen..
    10. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 6..
    11. "Fırat'ın doğusuna askeri harekat..
    12. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    13. Avrupa Birliği (AB) Projesi ile..
    14. Polis teşkilatından sosyal sorumluluk..
    15. Sarıkamış Belediyesinden çevre..
    16. Çukurova Racing Takımı hedefini daha..
    17. Çavuşoğlu: “İdlib’deki çatışmaların..
    18. Beyazgül personelleri denetledi
    19. Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş..
    20. Alacak verecek davası kanlı bitti
    21. Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik..
    22. Gümüşhane-Bayburt havalimanında..
    23. Ruhsar Pekcan: İş dünyasına destek..
    24. Kanal boyu proje çalışmaları devam..
    25. Piyasaya sahte para süren 2 kişi..
    26. Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa..
    27. BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı..
    28. Tut Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na..
    29. Başkan Şahin’den yaz spor okullarına..
    30. Opel'de şikayetler bitmiyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!