Başkan Dr. Palancıoğlu “Anbar Mahalle Sakinlerine 87 daire ve 6 dükkan Hayırlı Olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde Kentsel dönüşüm projesi kapmasında inşa edilen 87 daire ile 6 dükkanın düzenlenecek tören ile anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 3 blok binasının gerek mimari yapısı, gerek ise çevre düzenlemesi ile mahallenin çehresini değiştirdiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Anbar mahallesinde yer alan plansız ve sağlıksız yapılar için öncelikle bakanlar kurulundan karar alındı. Projelendirildi ve mülk sahipleri ile tek tek görüşerek anlaşma sağlandı. Mülk sahipleri kendi evlerini kendileri yıktılar ve sonuçta anahtarlarını teslim alacaklar. Üstelik 21 ay önce plansız, sağlıksız ve her türlü donanımdan eksik evleri şimdi modern, sağlıklı ve her türlü konforu olan dairelere kavuşacaklar. Kimseyi mağdur etmeden kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Piyasa evleri ile yarışan binalar inşa ettiklerini ifade eden Dr. Palancıoğlu, Kentsel dönüşüm projesi uygulanan bölgelerinde çocuk oyun alanı, basketbol sahası, otopark, dinlenme parkları, yeşil alanların da yapıldığını sözlerine ekledi.