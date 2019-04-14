Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na TÜGVA’dan Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Murat Tuna, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaretlerinde seçilmesinden dolayı tebrik ederek ‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bulundu.

Gönül Belediyeciliğini, hizmet belediyeciliği ile birleştiren Kayseri belediyelerin takdir topladığını ve bunun sandığa yansıdığını belirten Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Murat Tuna “Melikgazi Belediyesi kültür, sanat, spor ve eğitim çalışma ve hizmetlerinde gençleri her zaman önemsemiş ve değer vermiştir. Günü birlik değil geleceğe yatırım için genç nesil ile birçok çalışmasına ortak etmiş ve beraber projeler üretmiştir“ dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Murat Tuna’nın ziyaretlerinden son derece memnun kaldığını ve anlamlı bulduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu“Melikgazi için referans projeler içinde Gençler için özel, Teknoloji Atölyesi, Teknoloji Lisesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, Havacılık Lisesi gibi yatırımlar bulunmaktadır. Bu da bizim gençlere verdiğimiz önemin, öncülüğün ve değerin bir ifadesidir. Bu yatırımları gerçekleştirirken gençlerimiz ile birlikte çalışarak bir bakıma yatırımlara sahiplenmelerinisağlayacağız” dedi.