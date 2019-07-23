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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na Avrupa Konseyi’nde önemli bir görev

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr.

23 Temmuz 2019 Salı 11:18
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na Avrupa Konseyi’nde önemli bir görev

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerini temsil eden ve temel organlardan biri olan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 47 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Konseyi Yönetimler Meclis Üyeliği’ne seçildi.


Avrupa Konseyi Meclisinde ülkemizi temsil edecek olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm Avrupa Belediyelerini temsil eden 350 üyeden biri oldu.


2014-2019 yılları arasında da Avrupa Konseyinde Meclis Üyeliği yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, 5 yıl daha seçilmesinde; yaptığı çalışma ve projelerin büyük etkisi oldu. Son alarak Brüksel’de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesince 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye Çalışma Gurubu toplantısına iştirak eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu oturumda “Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin katkısı” konusunda sunum yaparak Avrupalı Belediye Meclis üyelerine önemli bilgiler ve projeler hakkında bilgiler vermişti.


Merkez Meclisi Fransa’nın Strazbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi, Bölgesel Yönetimler Meclisi asil üyeliğine seçilen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Türkiye’de 6 belediye başkanı ile birlikte ülkemizi temsil ederek çalışmalara katılacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:18
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