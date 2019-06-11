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“Taşkın Su Kanalları Yağışlı Günlerde Melikgazi Şehrinin Adeta Sigortası Olmaktadır””

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

11 Haziran 2019 Salı 09:55
“Taşkın Su Kanalları Yağışlı Günlerde Melikgazi Şehrinin Adeta Sigortası Olmaktadır””

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Erciyes Dağı taşkın su doğal kanallarına yapılan çalışmalar neticesinde aşırı yağışlarda oluşabilecek su taşkınları ile çevre ve doğanın zarar görmediğini söyledi.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 8 mahallede yapılan taşkın su kanallarının sayesinde yağışlı günlerin artık kabus olmaktan çıkarıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yağmur sularının artık kontrollü bir şekilde Kızılırmak nehrine taşındığını kaydetti.


Taşkın su kanallarının üstünün kapatılması ve yapı yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu ve Erciyes Dağından akan suların yüzyıllardır oluşturduğunu doğal suyolu ile Kızılırmak Nehrine taşındığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kanalların düzenli olarak temizlendiğini ve çevre kirlenmesi ile görüntü kirliliğinin önlendiğini bildirerek şu açıklamalarda bulundu;


"Erciyes Dağından akan yağmur ve kar suları artık kâbus olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu suların doğal su kanalları ile Kızılırmak nehrine ulaştıran toprak zeminli kanallar artık beton zeminli olup, sürekli olarak temizlenmektedir.Ayrıca zeminde eğim verilerek su akışkanlığı sağlanmıştır. Yan duvarları perde beton yapılarak oluşturulan kanallarda yayalara özel köprüler yapılmıştır. Çevresi ve doğa ile bütünleşen bu kanallar çevresinde oturma bankları, yürüyüş ve koşu yolları oluşturulmuştur. Bir çalışma ile hem doğa, hem çevre, sel baskınları korunmuş hem de spor ve oturma alanları oluşturulmuştur "

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:55
  1. doğa

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