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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “sahibinden satılık daireler”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:59
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “sahibinden satılık daireler”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 64 dairenin açık artırma sureti ile satışının yapılacağını söyledi.


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre satışa sunulacak dairelerin oturmaya hazır olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kentsel Dönüşüm Projesi Battalgazi ve Anbar Mahallerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. Daireler 115, 135 ve 175 m2 arasındadır. Aracı yok, emlakçi yok direkt belediye ihalesinden alabileceksiniz.Üstelik ödemeler de 36 ay gibi vade var. Daireler oturmaya hazır vaziyettedir. İhale günü al, ertesi gün taşın”


06 Ağustos 2019 Günü saat 14.30´da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgileri www.melikgazi.bld.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:59
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