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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’den yaz tatilinde okullarda bakım ve onarım çalışması”

Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan okullarda bakım, onarım ve tamirat çalışması yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 11:30
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’den yaz tatilinde okullarda bakım ve onarım çalışması”

Melikgazi Belediyesi, ilçede bulunan okullarda bakım, onarım ve tamirat çalışması yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi okullarda belediye tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda öğrencilerin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını amaçladıklarını söyledi.


Okulların dış yalıtım, boyama çalışması yanında ilaçlama, bahçe temizliği, spor aletlerin yenilenmesi, spor sahaların bakımı gibi çalışmalar ile eğitime destek vereceklerini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "ilçemizde bulunan okulları, sonbahar Eğitim Öğretim yılına hazırlayacağız. İlk etapta 20 okulda çok maksatlı bakım ve onarım yapacağız. Bunun için gerekli tespitler yapıldı. Etap etap listemizde yer alan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile tespit edilen okullarımızda bakım ve onarım gerçekleştireceğiz. Okullarda engelli rampası, dış cephe boya ve yalıtım, iç cephe boyası, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz. Belediye olarak eğitim yuvalarına olan desteklerimizi her geçen gün daha çok arttıracağız" dedi.


Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:30
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