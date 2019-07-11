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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Melikgazi Teknoloji Lisesi ve Melikgazi Teknoloji Atölyeleri ile bilime ve teknolojiye destek ve öncülük sağlanacak"

Bir dizi görüşmeler için İstanbul’da bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Melikgazi Teknoloji Lisesi ve Melikgazi Teknoloji Atölyeleri ile bilime ve teknolojiye destek ve öncülük sağlanacak"

Bir dizi görüşmeler için İstanbul’da bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İçin Referans Projeler içerisinde yer alan Melikgazi Teknoloji Lisesi ile Teknoloji Atölyeleri için bizzat uygulamaları bulunan ve hizmet veren kurumları gezerek ön incelemelerde bulundu.


Kayseri’nin teknolojik yatırım ve eğitim alt yapısı bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak eğitimde ihtisas liseleri kurmak için çalışma başlattıklarını havacılık ve teknoloji liseleri gibi özel nitelikli eğitim merkezleri Kayseri’ye kazandıracaklarını söyledi. Teknoloji Liseleri ile Atölyeleri inceleme kapsamında Bilim Üsküdar Beyoğlu Akademi ve Nevmekan gibi tesisleri ziyaret eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kurumları bizzat gezerek yetkililerden proje hakkında detaylı bilgiler aldıklarını ve uygulama esasları, hizmet veren görevliler, öğrenciler, kullanılan malzeme ve alt yapı ile ilgili dokümanları incelediklerini kaydetti. Eğitime ve öğretime her türlü desteğin verildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu;


"Kayseri bir üretim şehridir. Şehrin tamamında yer alan 4 ayrı organize sanayi, serbest bölge gibi üretim alanları ile her türlü yatırıma açıktır. Ancak son yıllarda teknolojisi ön plana çıkmaktadır. Uçak Sanayisi, E-Ticaret, Bilgisayar Yazılım gibi üretimde öncülük etmektedir. Nitekim Çin ve Japon heyetleri ilimizde yatırım için incelemelerde bulunmaktadır. Bunun için Şehrimizde Teknoloji Lisesi ile Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizi bu imkanı sağlamak ve Bölge şehir olarak aynı zamanda bölge de teknoloji şehri olmak istiyoruz. Bu açıdan bu eğitim kurumlarını şehrimize kazandıracağız.”


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Teknoloji Lisesi ile Atölyelerin projelerini hazırlandığını inşası için yer seçimi çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
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