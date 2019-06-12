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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi Belediyesi yaz okulu kayıtları devam ediyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi Belediyesi yaz okulu kayıtları devam ediyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019 yılı yaz okullarının sosyal ve spor tesislerinde, üç ana başlıkta eğitim, spor ve kültür olmak üzere 54 ayrı branşta gerçekleştirileceğini ve yaz okullarına kayıtların devam etmekte olup, ilginin her sene olduğu gibi son derece yoğun olduğunu söyledi.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz okulu kayıtlarının devam ettiğini ve müracaatların 28 Haziran Pazartesi günü sona ereceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8-13 yaş grubu çocukların katılabileceği yaz okullarının sekiz ayrı bölgedekiSosyal ve Spor tesislerinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Çocukların yaz tatillerine verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz okullarını düzenlediklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların iyi yetişmelerini sağlamak adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Okullar yaptırıyor, kurslar düzenliyor, okulların çevre düzenlenmesi yaparak, basketbol ve futbol sahaları yapıyoruz. Başarılı öğrencileri ödüllendiriyor, başarısız olanları başarılı olmaları yönünde teşvik ediyoruz. Yaz Okuluna kayıtlarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ilgisi her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun olmaktadır” dedi.


Çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçmeli derslerde ise drama, satranç, el sanatları, tiyatro gibi yetenek derslerinin verileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
  1. sanat
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