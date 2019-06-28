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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Gülük mahallesinde tarihi dokular ortaya çıkarıldığı gibi aynı zamanda yenileniyor ve modernleşiyor“

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

28 Haziran 2019 Cuma 16:10
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Gülük mahallesinde tarihi dokular ortaya çıkarıldığı gibi aynı zamanda yenileniyor ve modernleşiyor“

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Gülük Mahallesinde; Gülük Çeşmesi ve Hamamı ile yapılan onarım ve bakım çalışması çerçevesinde, görsel kirlilik arz eden yapılar yıkılarak çevresi ile bütünleşmesi sağlandı" dedi.


Gülük Mahallesi’ndeki baraka türünde bulunan yapıların yıkılarak görsel temizlik yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm uygulanan Gülük Mahallesi’nde büyük bir yapılanma söz konusu olduğunu ve yeni binalar ve iş merkezleri inşa edildiğini sonuç itibari ile şehir merkezine yakınlığı ile hak ettiği kentleşmenin gerçekleştirileceğini söyledi. Gülük Camii çevresine düzenleme yapılarak Gülük Çeşmesi ile Gülük Hamamı’nın onarımına devam edildiğini ve her iki yapının tamamlanması ile tarihi bütünlük sağlanacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, en kısa süre içerisinde mahallenin görüntüsünün değişeceğini ve yeni yapılacak işyerleri ile bu semtin bir prestij bölgesi olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:10
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