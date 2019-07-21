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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf Masası projesini önemsiyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:34
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf Masası projesini önemsiyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret eden, Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Melikgazi Belediyesi Esnaf Masası ile ilgili olarak bilgi alış verişinde bulundular.


Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri şehrinin bir esnaf şehri olduğunu ve perakendecilik ile ticaretin yoğun yaşandığını ifade ederek konu ile ilgili olarak şunları söyledi;


"Kayseri bir bölge şehridir. Yüzyılların birikimi olan ticaret; bu şehrin adeta damarlarına işlemiştir. Bu açıdan ticaret ve esnaf şehri Kayserimizde Melikgazi Belediyesinin Esnaf Masası projesi çok önemi bulunmaktadır. Mutlaka en yakın zamanda uygulanmalıdır. Çünkü birçok esnaf kendi menfaati olan uygulamaları bilmemekte ve ticareti de olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca mesleki gelişim, yeni çıkaran yasa ve yönetmeliklerin anlatımı, tanıtımı gibi konularda işbirliği yapmak istiyoruz. Bu şehrimize ekonomik gelişme, istihdama katkı ve gelişmişlik olarak yansıyacaktır"


Melikgazi Belediyesi olarak Mesleki Oda ve dernekleri ile her zaman dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise "Melikgazi’nin projesi olan Esnaf Masası uygulamamız öyle sanıyorum ki ülkemize örnek olacaktır. Çünkü aklın yolu birdir. Ticaret ağırlık ve ticarete dayalı bir şehir ekonomisinde belli standartlar ve düzen getirmezseniz, düzen yerini kargaşaya bırakır. Bu boşluk yanlış kişilerce yanlış yönlendirilir ve yanlış uygulamalara sebep verir. Sonuç ta şehrimiz zarar görür" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:34
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