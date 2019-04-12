Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çarşı içerisindeki çalışmalarda bütünlük sağlanacak“

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çarşı içerisinde kaldırım, yol, çevre düzenlemesi ve binaların dış cephelerinde bütünlük sağlanacağını bunun için proje hazırlandığını söyledi.

Melikgazi ilçesinin çarşı merkezinin aynı zamanda Kayseri’nin alış veriş merkezinin yoğun olduğu bölgelerde yer aldığını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu “Cumhuriyet, Camikebir, Hunat, Düvenönü, Kiçikapı gibi alış veriş mağazaların, bankaların, yeme içme yerleri gibi bireylerin yoğun olduğu alanlar çok önemlidir. Bir bakıma Kayseri’yi temsil kaldırım taşları, bordur taşları, asfalt yüksekliği, yeşil alanları, binaların dış cepleri ile alış veriş yerlerine ait işyerlerin tanıtım levhaları için bütünlük içerisinde bir tasarım yapılacaktır. Bunun için gerekli projelendirme yapılmaktadır” dedi.

Kayserimizin bir kış şehri olduğunun göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, bu çalışma şehrin tarihi dokusu, kış şartları, toplumun değer yargıları ile uzun dönem hizmet verebilecek malzeme seçiminin göz önünde bulundurulduğu sözlerine ekledi.