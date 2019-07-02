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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarına katılan Kayserili bisikletçileri başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

02 Temmuz 2019 Salı 10:48
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu altın ve gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarına katılan Kayserili bisikletçileri başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bisiklet sürücülerine özel yollar ile başlayan hizmet ve yatırım daha sonrası spor ve sporculara verilen önem ve imkanlar sonucu bugün iki altın ve iki gümüş madalya Kayserimize kazandırılmasına vesile olmuştur" dedi.


Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarında şehri temsilen katılan bisikletçilerden Mehmet Can Çukur ve İrem Nur Korkmaz birinci, Davut Duman ve Melike Havva Yiğit ikinci olmalarından mutlu olduklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, Türk sporunun son yıllarda büyük bir atak yaparak başarı grafiğini yükselttiğini kaydetti


Başkan Palancıoğlu, altın ve gümüş madalya kazanan sporculara başarılarının devamını dilerken emeği geçenlere de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:48
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