0553 313 94 23

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “86 günlük tatilde; Parklarımız Çocuklarımıza Hazır”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 11:03
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “86 günlük tatilde; Parklarımız Çocuklarımıza Hazır”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okulların tatil olması ile birlikte yaklaşık 300 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.


Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 843 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 282’sinin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu, her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.


Oyun alanların zemini tartan veya sentetik çim


Yaz tatilinde çocukların gönüllerince eğleneceklerini ve oynayacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 84 günlük tatil süresince parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 834 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
    1. Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş..
    2. Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki..
    3. İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da..
    4. İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen..
    6. Tütüncü çiftinin karne sevinci
    7. Başarının göstergesi karne değil
    8. Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve..
    9. Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan..
    10. TSKB’den rüzgar enerjisine destek
    11. "Eksperliği sigorta sektörünün..
    12. Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah..
    13. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    14. Bu imam başka imam
    15. İtalyan demiryolu şirketine Özpetek..
    16. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    17. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    18. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    19. Kan bağışçılarına ödül
    20. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    21. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    22. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    23. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    24. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    25. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    26. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    27. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    28. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    29. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    30. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'