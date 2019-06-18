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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

18 Haziran 2019 Salı 09:42
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun, "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15’inci maddesinin 8’inci fıkrası gereğince Belediyemizi temsilen arabuluculuk komisyonu oluşturulduğunu söyledi.


Arabuluculuk, tahkim, uzman görüşü ve tarafsız ön değerlendirme raporundan oluşan dört alternatif çözüm yöntemi ile uyuşmazlık çözümü sunacak olan arabuluculuk komisyonu , ayrıca kurumsal yapıda hizmetler sunacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi ile iş ve işlemlerde sorun veya mağduriyet yaşadıklarını düşünenlerin öncelikle bu komisyonda konu değerlendirecektir. Tarafların bir araya gelerek yüz yüze görüşmeleri ile çözüme kavuşturulacaktır. Mahkemelerde 3-4 yıl gibi bir süreç de çözüm bekleyen işlemler bu komisyon da 3-4 günde çözüm bulunarak hizmetin ve kamu yaranının devamı sağlanacaktır. Kısacası anlaşmazlıklarda uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamasının çok önemli bir yükü ortadan kaldıracaktır. Birçok meseleyi hakim önüne gelmeden çözülerek Mahkemelerin yükü de hafifletildiğini gibi Adaletin işleyişi hızlanacaktır” dedi.


Adalete, erişimde tarafsız ve güvenilir bir uyuşmazlık çözüm merkezi olmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Arabuluculuk Komisyonunun 3 kişiden oluştuğunu ve her an ve her zaman hizmete açık olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:42
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