0553 313 94 23

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:42
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi İnter-net sayfasında yer alan ’Melikgazi için bir projem var’ sayfasına son iki ayda 35 öneride bulunulduğunu ve bu uygulamanın aslında katılımcı yönetime de katkı sağlandığını söyledi.


Şehirde yaşayanların yönetime katılmalarının demokrasinin en temel hakkı olduğunu bu açıdan belediye yatırımlarında ve şehrin planlanmasında fikir, proje ve önerilerinin önemli olduğunu hatırlatanBaşkan Dr.Mustafa Palancıoğlu “Yatırımların planlanmasında sivil toplum kuruluşlarının, mesleki ve oda yönetimlerinin, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz.Belediyemizin WEB sayfasında "Bir Projem Var!" başlığı bulunmaktadır. Bu başlık içinde yer alan bilgiler ışığında belediyemiz yatırımlarına projeleri ile destek olabilir, şehrin planlanmasına katkı sağlayabilirler. 2019 yılının Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 35 proje vatandaşlar tarafından önerilmiştir. Son iki aylık süreçte özellikle yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. 35 başvurunun 25 ‘nin yurt dışında ikametgâh eden Kayserili hemşerilerimiz proje sunmuşlardır. Bu ilgiyi çok önemsiyoruz. Demek ki yurt dışında yaşasalar dahi Melikgazi’yi önemsiyor ve değer veriyorlar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?
    1. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı..
    2. Anadolu Ajansı NAWC Kongresinde
    3. Mesut Mestan’dan üyelere davet
    4. Şeref Has hayatını kaybetti
    5. Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı!..
    6. Diyarbakır’da tarım sempozyumu..
    7. KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı..
    8. Beyşehir’de kursiyerler el emeklerini..
    9. Merkez Bankası rezervleri
    10. İş dünyasına Göbeklitepe daveti
    11. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    12. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    13. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    14. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    15. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    16. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    17. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    18. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    19. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    20. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu