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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:40
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi sınırları içerisinde yer alan 19 ayrı bölgedeki toplam 52 mezarlıkta temizlik ile bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alıp bakım ve onarım ile her türlü ihtiyacının karşılandığı bölge mezarlıklarında öncelikle otların temizlendiğini ve ağaçlar ile diğer bitki türlerine bakım yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi sorumluluk alanında toplam 52 ayrı mezarlık bulunmaktadır. Kıranardı, Hisarcık, Gürpınar, Turan, Mimarsinan, Bağpınar, Vekse Bürüngüz ve Gesi bölgelerinde yer alan bu mezarlıkların, Melikgazi Belediyesince bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda öncelikle mezarlık girişlerinden başlayarak ara yollar inşa edildi ve genel bakımı yapıldı. Çevre koruma ve kontrolMüdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile de zirai ilaçlama ile yabani otlardan temizleniyor. Ağaçlar haşarata karşı ilaçlanıyor” dedi.


Mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği için ekiplerin oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, oluşturulan ekiplerce ağaçların sulanması için sulama tesisatları döşendiği, yürüyüş yollarının baskı asfalt yapıldığını ve otların sürekli olarak temizlendiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:40
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