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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Üniversitesi, yeni ama tecrübe dolu”

Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:30
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Üniversitesi, yeni ama tecrübe dolu”

Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversitelerin; öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmaları ile şehirlere ayrı bir vizyon ve misyon kazandırdığını söyledi.


1970’lerde 25 civarında olan üniversite sayısının bugün 200’e yükseldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile 4 üniversiteye ev sahipliğini yaptığını belirtti. Kayseri Üniversitesinin yeni kurulmasına karşın tecrübe dolu öğretim elemanları bulunduğunu, çünkü yine bu şehrin alt yapısından filizlenen bir üniversite olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Bugün Kayseri Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet ettik. Şehir dışından gelenler bizim turizm elçilerimiz. Kayseri de öğretim gören üniversiteliler şanslı çünkü hayırsever, misafirperver ve gençler ile tahsil yapanları seven bir şehirde okuyorlar. Kayserililerde şanslı çünkü üniversiteler şehrin nimetlerinden yararlanıyorlar. Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte hareket etmesinin şehirlerin kalkınmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversiteler, şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen kurumların başında gelmektedir. Yerel yönetici olarak üniversitelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alış verişinde bulunmak bize de önemli katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.


Kayseri Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler Kayseri Belediye Modeli hizmetlerinden son derece memnun olduklarını her sabah temiz bir çevre de güne başladıklarını belirterek, Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:30
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